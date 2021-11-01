Аджоев: полученная от "Спартака" за Хлусевича сумма будет существенной для "Арсенала"

"Спартак" в понедельник объявил о подписании контракта с 20-летним полузащитником, который вступит в силу с 1 января 2022 года. Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне Хлусевич провел за туляков 14 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

"В свое время мы подписали контракт с Хлусевичем, когда он был абсолютно неизвестным игроком. Даниил хорошо проявил себя в молодежной команде, мы стали привлекать его к работе с основным составом, - сказал Аджоев. - Зимой 2020 года он несколько дней провел в системе португальского "Порту", где тоже оставил приятное впечатление, потом Даниила стали вызывать в молодежную сборную России. Надо сказать, что все это время Хлусевич на совесть работал на тренировках и доказывал, что достоин места в основном составе, что может приносить пользу команде, так и получилось".

"Вообще, его история - это великолепный пример того, что при правильном отношении к делу, большом желании и стремлении можно достичь очень многого. Надеемся, что и в дальнейшем он будет расти и прибавлять", - добавил Аджоев.

По словам Аджоева, клуб уже не раз показал, что футболисты в "Арсенале" развиваются, совершенствуются и растут.

"Значит мы создаем условия и возможности для того, чтобы игроки прогрессировали, это важно. Нам приятно, что именно в Туле Даниил превратился из никому неизвестного пацана в ведущего игрока молодежной сборной, которого хотели видеть у себя многие клубы, не отпустить его в "Спартак" мы не имели права. Здесь было и его желание, и предложение спартаковцев устроило "Арсенал" - это тоже немаловажный фактор. Та сумма, которую клуб получит за Хлусевича, будет существенной для бюджета "Арсенала", - отметил руководитель тульского клуба.