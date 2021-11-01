"Спартак" объявил о переходе футболиста тульского "Арсенала" Хлусевича

ТАСС, 1 ноября. Российский полузащитник Даниил Хлусевич перейдет из тульского футбольного клуба "Арсенал" в московский "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Контракт с 20-летним игроком вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.

В текущем сезоне Хлусевич провел за туляков 14 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Хлусевич стал игроком "Арсенала" в 2018 году. До этого он занимался мини-футболом, в большой футбол играл на любительском уровне. За молодежную сборную России он провел шесть встреч и забил два мяча.

"Спартак" после 13 туров идет на девятой строчке турнирной таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 18 очков. В следующем туре столичный клуб примет 7 ноября московский "Локомотив".