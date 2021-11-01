Кафанов: Джанаев не попал в состав сборной России по футболу из-за травмы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Голкипер футбольного клуба "Сочи" Сослан Джанаев не примет участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборных Кипра и Хорватии из-за повреждения. Об этом сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов, комментарий которого приводит пресс-служба сборной.

В понедельник был опубликован список футболистов, которые могут сыграть в заключительных матчах отбора к мировому первенству. В него вошли четыре вратаря: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Илья Лантратов ("Химки"), Матвей Сафонов ("Краснодар") и Никита Хайкин ("Будё-Глимт", Норвегия).

"В финальном списке осталось четыре вратаря - Сослан Джанаев из-за травмы не сможет принять участия в подготовительном сборе. А уже к матчу с Кипром определимся с тройкой голкиперов, которые и будут готовиться к завершающим играм отборочного цикла", - сказал Кафанов.

Джанаеву 34 года, в текущем сезоне он провел 10 игр в составе "Сочи" во всех турнирах, отыграв три матча на ноль. В составе сборной России голкипер дебютировал в октябре 2016 года и провел три матча.