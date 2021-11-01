Карпин назвал состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вратарь норвежского клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин и нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев вошли в окончательный состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Никита Хайкин ("Будё-Глимт", Норвегия), Илья Лантратов ("Химки");

защитники - Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все - "Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция);

полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба - "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Данил Глебов ("Ростов");

нападающие - Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев ("Крылья Советов").

30 октября тест Смолова на коронавирус показал сомнительный результат. В клубе отметили, что футболист не испытывает каких-либо симптомов и занимается по индивидуальной программе. Вызов в окончательный состав сборной не получил нападающий "Уфы" Гамид Агаларов, который с 11 мячами является лучшим бомбардиром текущего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги.

В заключительных матчах отборочного турнира команда Валерия Карпина сыграет со сборными Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

После восьми проведенных матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.