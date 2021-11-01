Карпин: Тюкавин и Агаларов будут готовиться в молодежной сборной

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Нападающие Константин Тюкавин и Гамид Агаларов отправлены в молодежную сборную России, футболисты могут быть вызваны в главную команду, если кто-то из основной обоймы получит травму. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Тюкавин и Агаларов не вошли в окончательный состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

"Был сделан выбор в пользу более опытных игроков, - сказал Карпин. - Можно сказать, в бой идут одни старики. Все, за исключением [Ивана] Сергеева, играли на уровне сборной. [Константин] Тюкавин и [Гамид] Агаларов будут вызваны в молодежную сборную, они будут под рукой и могут оказаться в первой сборной".

"С тренером молодежной сборной обсуждаем ближайший резерв. Но пока они будут готовиться в молодежной сборной", - добавил Карпин.

Россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительном матче отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.

После восьми матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (по 10), Мальты и Кипра (по 5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Вторые команды сыграют в стыковых матчах.