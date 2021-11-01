Карпин: Кузяев будет вызван в сборную на матч с хорватами, если восстановится от травмы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Полузащитник петербургского "Зенита" Далер Кузяев может получить вызов в сборную России по футболу на матч отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против хорватов, если успеет восстановиться от травмы. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

В понедельник стал известен состав сборной России на заключительные матчи отборочного этапа против сборных Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит). Ранее Кузяев вошел в расширенный состав команды, за клуб он провел в текущем сезоне 14 матчей, забил два гола и отдал четыре передачи.

"Для нас Кузяев - ключевой игрок, это большая потеря. Он, скорее всего, никак не сможет помочь из-за травмы. Говорили и с ним, и с доктором. Если вдруг к матчу с хорватами он успеет восстановиться, мы его вызовем. Но на данный момент информация такая, что вряд ли он сможет приехать", - сказал Карпин.

После восьми проведенных матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.