Карпин: Миранчуку хочется играть, он будет рад получить игровое время в сборной

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук, очевидно, находится не в лучшем психологическом состоянии из-за ситуации с игровым временем в клубе. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В понедельник стал известен в окончательный состав сборной России на матчи отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против сборных Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит). Миранчук в текущем сезоне не провел ни одного полного матча за "Аталанту", оставшись в запасе в пяти встречах. Всего во всех турнирах он сыграл за клуб в этом сезоне восемь матчей и отдал одну результативную передачу.

"Как любому футболисту, ему хочется играть. Пока состояние психологическое не лучшее. Но в сборной у него большое желание получить игровое время", - сказал Карпин.

После восьми матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (по 10), Мальты и Кипра (по 5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Вторые команды сыграют в стыковых матчах.