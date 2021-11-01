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ЧМ-2022 по футболу

Карпин заявил, что не определился с капитаном сборной России на ноябрьские матчи

Тренер отметил, что пока не намерен забивать себе этим голову
Главный тренер сборной России Валерий Карпин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Капитан сборной России по футболу на предстоящие в ноябре матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команд Кипра и Хорватии еще не определен. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

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1 ноября тренерский штаб сборной России объявил состав на предстоящие игры. При Карпине, который возглавил национальную команду в конце июля, россияне провели пять матчей, в которых капитанами были пять разных игроков. С осени 2018 года до лета 2021 года капитаном сборной России в большинстве игр был Артем Дзюба.

"Решил ли я, кто будет капитаном? Еще не прикидывал в голове, какой состав будет на игру, потому что пока не знаю, кто точно приедет на сбор. Пока не вижу смысла забивать голову тем, кто будет капитаном", - сказал Карпин.

Россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительном матче отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.

После восьми матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (по 10), Мальты и Кипра (по 5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Вторые команды сыграют в стыковых матчах.

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Карпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
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