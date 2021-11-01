Карпин заявил, что не рассматривает форварда "Спартака" Соболева как игрока сборной России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев не рассматривается в качестве игрока сборной России. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Валерий Карпин.

1 ноября тренерский штаб сборной России объявил состав на предстоящие игры в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. В него вошли 29 футболистов. Главный тренер национальной команды вызвал на эти встречи форвардов Федора Смолова ("Локомотив"), Антона Заболотного (ЦСКА) и Ивана Сергеева ("Крылья Советов").

"Раз он [Соболев] не попал даже в расширенный список, не расцениваю его как игрока сборной России", - сказал Карпин, отвечая на вопрос об игроке "Спартака".

Главный тренер прокомментировал вызов Сергеева, который впервые вошел в окончательный состав сборной. "Он привлек своей игрой, работоспособностью, самоотдачей, приносит большую пользу "Крыльям". Ее не так часто отмечают, поскольку все обращают внимание на голы и передачи", - подчеркнул Карпин.

Соболеву 24 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забив четыре мяча, отдав две голевые передачи и получив восемь желтых карточек. Нападающий "Спартака" дебютировал за сборную России в октябре 2020-го. В этом году на его счету два гола в пяти играх за национальную команду при предыдущем главном тренере Станиславе Черчесове.

В заключительных матчах отборочного турнира россияне сыграют с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Спит). После восьми проведенных матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.