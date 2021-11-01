Дасаев считает, что Сафонов будет основным голкипером сборной России в ноябрьских матчах

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов будет основным вратарем сборной России по футболу в ноябрьских матчах отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР Ринат Дасаев.

В понедельник стал известен окончательный состав сборной России на матчи отборочного турнира, в него вошли Сафонов, Маринато Гилерме ("Локомотив"), Никита Хайкин ("Будё-Глимт", Норвегия) и Илья Лантратов ("Химки"). Россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительном матче отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите. Позже тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов сообщил, что к игре с киприотами штаб выберет тройку голкиперов.

"Я думаю, что Сафонов будет основным вратарем, как и в последние две игры, он неплохо сыграл, - сказал Дасаев. - Я думаю, что в целом он сейчас увереннее выглядит, чем Гилерме. Не мне решать, кто попадет в тройку вратарей, это решит тренер, трудно сказать. Что касается Лантратова, то я думаю, что его взяли для проверки, посмотреть на него".

"Самый стабильный вратарь на данный момент? Они все показывают неплохую игру. Но 100-процентной стабильности у кого-то я не вижу. Сафонов, может, где-то стабильнее, но тоже иногда допускает ошибки", - добавил Дасаев.

После восьми матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (по 10), Мальты и Кипра (по 5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Вторые команды сыграют в стыковых матчах.