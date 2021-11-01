Бышовец считает оптимальным выбор нападающих сборной России на ноябрьские матчи

В понедельник стал известен окончательный состав сборной России на ближайшие матчи, в него вошли форварды Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА) и Иван Сергеев ("Крылья Советов"). Попавшие в расширенный список нападающие Константин Тюкавин ("Динамо") и Гамид Агаларов ("Уфа") вызваны в молодежную сборную. 30 октября стало известно, что тест Смолова на коронавирус показал сомнительный результат. В клубе отметили, что футболист не испытывает каких-либо симптомов и занимается по индивидуальной программе.

"Состав сбалансированный, почти все позиции дублируются, во многом будет все зависеть от физического состояния непосредственно игроков, - сказал Бышовец. - Можно было бы говорить об Агаларове, который действительно проводит отдельные матчи на достаточно хорошем уровне, но в то же время тройка нападающих в целом оптимальна. Правда, Смолов после сомнительного теста, его нахождение [в списке] смущает, но есть время для того, чтобы подвести его к матчам".

"Что касается Заболотного, то у него есть опыт, если и предпочтение отдается, то только в связи с тем, что у него есть достаточно возможностей, чтобы держать в напряжении оборону. У Сергеева опыта нет, может быть, делается скидка, хотя качества у него и Агаларова для нападающих востребованы. Я спокойно отношусь к тому, что Агаларов не вызван, это видение и прерогатива главного тренера, я согласен с тем составом, который был назван. В целом я думаю, что в сборной сейчас собраны все игроки, которые отвечают требованиям, необходимым главному тренеру на ближайшие два матча", - добавил Бышовец.

Россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительном матче отборочного турнира подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.

После восьми проведенных матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте сборная Словакии (10), на четвертой позиции располагается команда Словении (10), пятое место занимает сборная Мальты (5), шестое - команда Кипра (5). Прямые путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Вторые команды сыграют в стыковых матчах.