ФИФА оштрафовала РФС за нарушения при организации сентябрьских матчей сборной в Москве

ТАСС, 1 ноября. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) за нарушения правил безопасности на матчах сборной России с командами Хорватии и Мальты. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Сборная России в первом матче Карпина сыграла вничью с хорватами

Удивили, но не победили.

Удивили, но не победили. Сборная России в первом матче Карпина сыграла вничью с хорватами

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ФИФА оштрафовала РФС на 5 тыс. швейцарских франков. Причиной стало вторжение посторонних лиц на поле.

Сборная России проводила матч с командой Хорватии (0:0) 1 сентября на стадионе "Лужники". Против мальтийцев (2:0) россияне играли на "Открытие Банк Арене" 7 сентября.

Сборная России 11 ноября дома сыграет против команды Кипра, 14 ноября в гостях встретится с хорватами.

После восьми матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), далее идут сборные Словакии (10) Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.