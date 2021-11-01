Семин: вызов в сборную России на ноябрьские матчи психологически мотивирует Миранчука

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Попадание в окончательный состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года психологически мотивирует полузащитника итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука, который сможет показать себя с наилучшей стороны. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Юрий Семин.

В понедельник стал известен окончательный состав сборной России на решающие матчи отбора на чемпионат мира против команд Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит), в него вошел Миранчук. Полузащитник не принял участие в последнем матче "Аталанты" в чемпионате Италии против "Лацио" (2:2).

"Нет удивления от фамилий в составе, потому что тренеры сборной досконально всех просматривают, имеют реальное представление, как будут играть киприоты и хорваты, - сказал Семин. - Исходя из этого, они подбирают тех футболистов, которые в данной ситуации будут уместны. У [нападающего Гамида] Агаларова есть время, ему уже давали шанс, приглашали в сборную (форвард "Уфы", лидирующий в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата России, не попал в окончательный состав национальной команды на ближайшие матчи - прим. ТАСС)".

"Миранчук - состоявшийся игрок, думаю, что в плане психологии это приглашение мотивирует его для того, чтобы показать себя с наилучшей стороны на международной арене. Алексей в состоянии это сделать. Потом мы должны учитывать, в какой конкуренции игроков он находится в "Аталанте", - добавил Семин.

Впервые в сборную России вызван голкипер норвежского клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин. "Тренеры молодцы, они делают хорошую работу со своих стартовых игр, сегодня первое место, уже легче сохранить возможность поехать на чемпионат мира, - отметил Семин. - Вы посмотрите, они даже поехали в Норвегию за Хайкиным, молодой футболист, который там давно выступает. Он играет на ведущей позиции в команде - чемпионе страны, выступает третий год, его вызвали. Ни один футболист, где бы он ни играл, не остается без внимания тренеров сборной России, что хорошо".

После восьми проведенных матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.