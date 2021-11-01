Сборная Канады обыграла команду Франции на Кубке Билли Джин Кинг по теннису

Матчи командного турнира состоят из двух одиночных встреч и одной парной. В первом поединке канадка Франсуаза Абанда оказалась сильнее француженки Фионы Ферро (4:6, 6:4, 6:4), во второй встрече представительница французской сборной Ализе Корне выиграла у Ребекки Марино (6:4, 7:6 (7:5)). В парной игре канадки Габриэла Дабровски и Марино обыграли француженок Клару Бюрель и Корне (6:3, 7:6 (8:6)).

Сборная России играет в группе А с француженками и канадками. За российскую команду выступают Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. 2 ноября россиянки сыграют с канадками, 3 ноября - с француженками.

В первом матче группы B сборная Бельгии обыграла команду Белоруссии со счетом 2-1.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, активного борца за равноправие женщин и мужчин в спорте. Турнир проходит на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимают участие 12 команд, распределенных по четырем группам, победители групп выйдут в полуфинал, финал состоится 6 ноября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.