Аллегри: выход "Ювентуса" в плей-офф Лиги чемпионов позволит сосредоточиться на чемпионате

ТАСС, 1 ноября. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" надеется по итогам матча Лиги чемпионов с "Зенитом" выйти в плей-офф турнира, чтобы сосредоточиться на чемпионате страны. Об этом журналистам рассказал главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

"Ювентус" после трех матчей лидирует в группе H с 9 очками в активе, на втором месте располагается английский "Челси" (6 очков), на третьем - "Зенит" (3), последнее место занимает шведский "Мальмё" (0). Матч "Ювентус" - "Зенит" пройдет 2 ноября в Турине и начнется в 23:00 мск.

"Завтра мы можем достичь первой цели этого сезона, если выйдем в плей-офф. Это будет здорово, так как останется два тура до конца группового этапа, что позволит нам сконцентрироваться на чемпионате, - сказал Аллегри. - Что касается состава, то не смогут сыграть [Мойзе] Кин, [Маттия] Де Шильо и [Аарон] Рэмзи. Остальные в строю, и завтра я решу, кто выйдет на поле".

"Ювентус" занимает девятое место в чемпионате Италии после субботнего поражения от "Вероны" (1:2). "Мы очень огорчены из-за того, что было, потому что за пять дней мы отправили к черту то, что выстроили за полтора месяца. Мы пропустили 15 голов, из которых 11 - в шести матчах", - добавил Аллегри.

"Что касается "Зенита", то это хорошая команда. Там есть два техничных игрока, забивающих немало голов", - отметила тренер "Ювентуса".