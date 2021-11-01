Футболист "Барселоны" Агуэро пропустит не менее трех месяцев из-за проблем с сердцем

ТАСС, 1 ноября. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Серхио Агуэро выбыл из строя минимум на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба команды.

30 октября "Барселона" сыграла вничью с "Алавесом" (1:1) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании. Агуэро был заменен на 41-й минуте. Нападающий пожаловался на дискомфорт в груди. Медицинское обследование выявило у аргентинца тахикардию.

В течение последующих трех месяцев футболист будет проходить лечение. Впоследствии будет проведена оценка динамики восстановления и названы точные сроки возвращения Агуэро на поле.

Агуэро 33 года, он присоединился к "Барселоне" летом, до этого он на протяжении 10 лет выступал за английский "Манчестер Сити". Также он играл за испанский "Атлетико" и аргентинский "Индепендьенте". В составе сборной Аргентины Агуэро становился олимпийским чемпионом (2008), финалистом чемпионата мира (2014) и обладателем Кубка Америки (2021).