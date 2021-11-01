Доклад о подготовке к Универсиаде-2023 представили на генеральной ассамблее FISU

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Глава дирекции Всемирных студенческих игр 2023 года Александр Чернов доложил на 37-й генеральной ассамблее Международной федерации университетского спорта (FISU) о ходе подготовки к соревнованиям в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Универсиады-2023 в понедельник по итогам онлайн-заседания ассамблеи.

"Руководитель дирекции Игр Александр Чернов рассказал о подготовке к Всемирным студенческим играм - 2023 в Екатеринбурге представителям более чем ста национальных федераций студенческого спорта. Он обозначил важные этапы, пройденные дирекцией за последний год. Среди них: запуск волонтерской программы, состоявшийся в августе, презентация официального логотипа и талисманов, которыми (впервые в рамках турниров FISU) стали сразу три персонажа - соболь Кедри, малахит Хити и олень Ягги", - говорится в сообщении.

Также на заседании обсуждалась подготовка спортивных объектов Игр, в частности открытие Академии волейбола Николая Карполя и строительство самого технологически сложного объекта - Дворца водных видов спорта.

Кроме этого, Чернов презентовал уникальную художественную программу Игр, состоящую из соревнований по танцам, вокалу и паблик-арту. В них будут представлены более 200 студентов из 55 стран мира, а победители в категориях танца и вокала примут участие в церемонии закрытия.

"Завершал презентацию видеоролик. Его главная героиня Анжелика Тиманина - прославленная российская спортсменка, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и посол Игр 2023 года - пригласила участников и гостей в Екатеринбург", - добавили в пресс-службе.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.