Сборная России обыграла команду Канады на Кубке Билли Джин Кинг по теннису

ТАСС 2 ноября. Россиянка Анастасия Павлюченкова победила канадку Ребекку Марино во второй игре матча в рамках женского теннисного турнира "Кубок Билли Джин Кинг". Соревнования проходят в Чехии.

Сборная России вышла вперед в матче против канадок на Кубке Билли Джин Кинг по теннису

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу россиянки. В первой игре, которая состоялась ранее во вторник, россиянка Дарья Касаткина победила Кэрол Чжао (6:3, 6:1). Матчи командного турнира состоят из двух одиночных встреч и одной парной, российская сборная повела со счетом 2-0 и досрочно обыграла канадок.

Позднее во вторник в парной игре Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова встретятся с Габриэлой Дабровски и Марино. 3 ноября россиянки сыграют с командой Франции.

Сборная России играет в группе А с француженками и канадками. За российскую команду выступают Павлюченкова, Кудерметова, Касаткина, Александрова и Людмила Самсонова. В понедельник сборная Канады обыграла команду Франции со счетом 2-1.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, активного борца за равноправие женщин и мужчин в спорте. Турнир проходит на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимают участие 12 команд, распределенных по четырем группам, победители групп выйдут в полуфинал, финал состоится 6 ноября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.