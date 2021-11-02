Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении экс-президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефу Блаттеру и экс-президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини. Как сообщила во вторник прокуратура, они обвиняются в том, что незаконно устроили выплату со стороны ФИФА 2 млн франков (около $2,2 млн) в пользу Мишеля Платини.

Йозеф Блаттер отстранен от любой футбольной деятельности на шесть лет и восемь месяцев

С 1998 по 2002 год Платини работал консультантом Блаттера, который тогда занимал пост президента ФИФА. Ежегодно он получал вознаграждение в размере 300 тыс. швейцарских франков. "По прошествии более 8 лет после его деятельности в качестве консультанта он заявил о наличии задолженности в 2 млн франков. С помощью Блаттера соответствующие выплаты были произведены в начале 2011 года, - говорится в сообщении. - Собранные федеральной прокуратурой доказательства усилили подозрение в том, что эта выплата была произведена безосновательно".

Прокуратура в этой связи пришла к заключению, что Блаттер и Платини совершили правонарушения. Свои выводы она намерена представить в Федеральный уголовный суд.

Блаттеру 85 лет, он возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец в 2015 году был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет по делу о переводе Платини 2 млн швейцарских франков. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. В 2021 году Блаттера дисквалифицировали еще на 6 лет и 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА.

Платини 66 лет, в конце 2015 года француз, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, позднее апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. После подачи чиновником апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) срок был сокращен до четырех лет.