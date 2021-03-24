Йозеф Блаттер отстранен от любой футбольной деятельности на шесть лет и восемь месяцев

Расследование касалось различных нарушений - незаконная выплата премиальных руководителям федерации, махинации при продлении договоров и оплата частных судебных издержек Вальке за счет организации. Блаттер признан виновным в нарушении трех статей кодекса этики, Вальке - четырех. Срок отстранения бывших функционеров составляет шесть лет и восемь месяцев. Также они должны выплатить штраф в размере 1 млн швейцарских франков.

Поскольку предыдущие запреты на участие в футбольной деятельности, наложенные на Блаттера и Вальке в 2015 и 2016 годах, еще не были сняты, то новое отстранение вступит в силу после истечения срока действия предыдущего: 8 октября 2021 года в отношении Блаттера и 8 октября 2025 года - в отношении Вальке.

Блаттеру 85 лет, он возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет по делу о коррупции. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. Вальке изначально был отстранен на 12 лет, впоследствии срок был сокращен до 10 лет.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американских властей швейцарская полиция задержала девять чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены Блаттер, Вальке и бывший вице-президент организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини.