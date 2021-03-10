"Сделал футбол таким, какой он есть". Опальному президенту ФИФА Йозефу Блаттеру 85 лет

В последние годы имя бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера практически всегда возникает в информационном пространстве в контексте крупнейшего в истории организации коррупционного скандала. Функционер прошел долгий путь до руководства мировым футболом и, несмотря на противоречивость личности, оказал огромное влияние на развитие игры. Блаттер родился 10 марта 1936 года на юго-востоке Швейцарии. После окончания школы в 1954 году он поступил в Университет Лозанны на факультет бизнеса и экономики. До того как начать работать в сфере спорта, будущий президент ФИФА, в частности, пробовал силы в гостиничном бизнесе и отвечал за связи с общественностью в департаменте туризма в родном кантоне Вале. Во второй половине 1950-х, еще будучи студентом, он подрабатывал в местной газете, а также на радио. Уже через два года после начала получения высшего образования Блаттер стал членом Союза журналистов Швейцарии, а впоследствии вошел в Международную ассоциацию спортивной прессы.

Описание Йозеф Блаттер, 1998 год © AP Photo/Keystone

Он мог стать профессиональным футболистом и даже имел на руках предложение о контракте от "Лозанны", но по настоянию отца отказался от этого пути. Тем не менее до 1971 года он играл на любительском уровне за команду "Сьерре". Параллельно с этим Блаттер пробовал силы в качестве управленца в различных видах спорта — по несколько лет он работал в Федерации хоккея Швейцарии, Национальном олимпийском комитете Швейцарии, а также входил в руководство футбольного клуба "Ксамакс". Конечно же, история швейцарца не могла обойтись без одной из множества фирм, производивших часы. В начале 1970-х он работал в компании Longines, которая отвечала за хронометрию на Олимпийских играх тех лет. В 1972 году он стал частью исторического финала мужского баскетбольного турнира между командами СССР и США. Вопреки распространенному заблуждению, за отсчет игрового времени в тот сентябрьский вечер отвечал не Блаттер, а другой человек — Андре Шопар. Будущий босс мирового футбола тогда представлял интересы работодателя и пытался помочь уладить конфликт с американцами, которые даже спустя почти 50 лет не готовы смириться с тем, что их команда за три секунды упустила олимпийское золото и проиграла со счетом 50:51. Путь к президентскому креслу В 1975 году Блаттер начал работать в ФИФА, став техническим директором организации при первом, и единственном на данный момент, не европейском президенте организации — бразильце Жоао Авеланже. Южноамериканец руководил мировым футболом с 1974 по 1998 год, а Блаттер при нем за шесть лет прошел путь до генерального секретаря федерации. Став правой рукой Авеланжа, он курировал многочисленные проекты ФИФА по линии юношеского и молодежного футбола, а также работал над развитием игры в африканских и азиатских странах.

Описание Йозеф Блаттер, 1994 год © Игорь Уткин/ТАСС

При этом тандеме число участников чемпионата мира по футболу увеличивалось дважды — в 1982 году в турнире впервые приняли участие 24 сборные, а в 1998 году — 32. Увеличение числа квот позволяло гарантировать места на турнирах сборным из Африки и Азии, за что благодарные конфедерации оказывали руководству ФИФА всестороннюю поддержку. Давним другом Блаттера является бывший вице-президент ФИФА, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Они познакомились в 1979 году, когда советского чиновника представляли швейцарцу в качестве начальника управления футбола. После того как в 1980 году Колосков вошел в исполком ФИФА, они стали чаще общаться. "С 1982 года у нас образовалась связка, мы в паре играли в теннис и, как он говорил, никогда никому не проигрывали", — рассказал ТАСС бывший вице-президент ФИФА.

Описание С президентом РФС Вячеславом Колосковым, 2001 год © Игорь Уткин/ТАСС

Несмотря на то что эти изменения относятся к периоду президентства Авеланжа, огромную роль в реализации его идей играл именно Блаттер. В 1998 году полномочия бразильца подходили к концу, и он решил не идти на новый срок. В итоге на выборах сошлись Блаттер и швед Леннарт Юханссон, занимавший на тот момент пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По итогам первого тура ни один из кандидатов не набрал необходимых для моментальной победы двух третей голосов (111 у Блаттера против 80 у Юханссона), должен был пройти второй тур голосования, но швед капитулировал. Так началась 17-летняя эпоха правления несостоявшегося профессионального футболиста во главе главной футбольной организации мира, в ходе которой он четырежды переизбирался на этот пост.

Описание С президентом УЕФА Леннартом Юханссоном, 2001 год © AP Photo/Pressens Bild/Henrik Montgomery

"Блаттер пришел в непростое время, после такой глыбы, как Авеланж, который пользовался колоссальным авторитетом во всем спортивном мире и был известен за пределами футбола, был членом Международного олимпийского комитета. Он был родоначальником финансового благополучия — тогда были заключены первые хорошие контракты — с KLM как официальным перевозчиком и с Adidas как с официальным поставщиком [футбольного инвентаря]. Блаттер пришел и приумножил эти богатства — появились новые спонсоры, которые позволили поднять не только уровень финансового обеспечения самой организации, но впервые появились отчисления национальным ассоциациям", — рассказал ТАСС Колосков. Взлеты и падения в ФИФА Возглавив ФИФА, Блаттер стал работать не только над развитием футбола на планете за счет реализации различных программ, но также приложил максимум усилий для того, чтобы организация как можно больше зарабатывала. Для сравнения, суммарный доход от чемпионата мира — 1998 во Франции от ТВ-прав и спонсоров, финансовая составляющая которого является наследием Авеланжа, составил $365 млн, от чемпионата мира — 2014 в Бразилии — $4 млрд, а от чемпионата мира — 2018 в России — $5,3 млрд. За 20 лет увеличение произошло в 14,5 раза, но последние цифры Блаттер может записать себе в качестве заслуги лишь отчасти.

Описание С Пеле, 2000 год © EPA PHOTO KEYSTONE/FRANCO GRECO

Главными достижениями за время работы в качестве президента ФИФА Блаттер называл создание программы "Гол" и введение принципа ротации континентов, которые принимают чемпионаты мира. Первый из проектов был запущен после его первого избрания главой организации в 1998 году. Основной целью программы было оказание материально-финансовой помощи малым футбольным странам (создание необходимой футбольной инфраструктуры: штаб-квартир и офисов с обеспечением управленческого аппарата всей необходимой оргтехникой, технических учебно-тренировочных центров и баз подготовки национальных сборных команд, а также укладка полей с натуральным травяным или искусственным газоном).

"Завтра или послезавтра, через десять лет или через пять новый президент скажет, что Блаттер сделал что-то очень хорошее" Йозеф Блаттер

Второе ноу-хау швейцарца заключалось в том, чтобы страны на разных континентах получали право на проведение главного турнира в футболе поочередно и не было ситуации как с Олимпийскими играми — хозяевами трех крупных стартов подряд являются Пхёнчхан (Южная Корея), Токио (Япония) и Пекин (Китай). Таким образом, по замыслу Блаттера, должна была осуществляться помощь в развитии игры по всему миру. Инициатива просуществовала недолго и была упразднена исполкомом ФИФА еще в 2007 году. Последним турниром, на который она распространялась, был ЧМ-2014 в Бразилии. Несмотря на то что принцип ротации остался в прошлом, в 2010 году право принять чемпионаты мира в 2018 и 2022 годах получили Россия и Катар.

Описание С Владимиром Путиным, 2014 год © EPA/ALEXEY NIKOLSKY

По словам Колоскова, Блаттер сделал многое для того, чтобы чемпионат мира 2018 года прошел в России. "Не скажу, что он помогал нашей заявке, но сочувствовал ей и называл ее фаворитом заявочной гонки вместе с США", — подчеркнул собеседник агентства. Сам бывший президент ФИФА в интервью ТАСС в 2015 году рассказывал, что "хозяином чемпионата 2022 года виделись США". "Все шло хорошо, пока президент Франции Николя Саркози не встретился с коронованным принцем, ныне эмиром Катара (Тамим бен Хамад Аль Тани — прим. ТАСС). Вслед за этим Саркози сказал Платини, что в 2022 году неплохо было бы поехать в Катар. Тогда и прозвучало, что чемпионат должен пройти в Катаре. Это спутало все карты. Четыре европейских голоса перешли от США к Катару. В противном случае американская заявка выиграла бы со счетом 12:10. Мы планировали готовиться к двум прекрасным чемпионатам мира: России-2018 и США-2022", — рассказывал он почти шесть лет назад.

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На одной чаше весов за время правления Блаттера находятся позитивные инициативы швейцарца, а на другой — коррупционные скандалы, последний из которых в 2015 году потряс ФИФА и все мировое сообщество. Незадолго до очередных выборов, в конце мая, швейцарская полиция арестовала несколько высокопоставленных чиновников ФИФА, которые обвинялись в коррупции, отмывании денег и вымогательстве. Даже несмотря на такой негативный информационный фон, Блаттер победил, набрав 133 голоса против 73 у главного оппонента — принца Иордании Али бен аль-Хусейна. Как и на первых в его карьере президентских выборах 1998 года, понадобился второй тур, но конкурент швейцарца снял свою кандидатуру.

"Хочу заявить крайне ясно: в футболе я за всю свою жизнь не совершил ничего, что должен был бы ставить себе в упрек. Ни в плане совести — если речь идет об этике, ни в плане закона — если речь идет об уголовном праве. Я могу предстать перед любым судом со спокойной совестью" Йозеф Блаттер

Против Блаттера на тот момент не было выдвинуто никаких обвинений, но через три дня после переизбрания, он объявил об уходе из организации. Несмотря на напускное смирение и высоко поднятый белый флаг, швейцарец не смог выйти сухим из воды. Комитет по этике ФИФА отстранил его от любой деятельности, связанной с футболом, на восемь лет. Позднее этот срок был сокращен до шести лет. В конце 2016 года Блаттер пытался оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), но тот отклонил апелляцию и оставил в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности. Оно истечет в конце 2021 года.

Описание С Мишелем Платини, 2009 год © AP Photo/Bela Szandelszky

Причиной такого наказания послужило дело о незаконном переводе в 2011 году 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета занимавшего на тот момент пост главы УЕФА Мишеля Платини. Летом 2020 года швейцарская прокуратура расширила расследование о финансовых махинациях в отношении французского экс-функционера. Это было сделано для того, чтобы изучить различные аспекты дела, обвиняемым по которому также проходит Блаттер. "Невозможно ответить на вопрос о том, каким был бы футбол, если бы не он, — отметил Колосков. — Пришел бы человек в пять раз умнее или в пять раз глупее. Блаттер сделал футбол таким, какой он есть. Каким бы он стал, если бы президентом был кто-то другой, никто не скажет". Юбилей в больнице В последние месяцы информации о Йозефе Блаттере практически не было. В конце прошлого года ему была проведена операция на сердце, а в начале 2021 года сообщалось о том, что бывший президент ФИФА госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. Состояние бывшего футбольного функционера оценивалось как тяжелое, но опасности для жизни не было. Точная причина госпитализации также не называлась.

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