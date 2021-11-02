Овечкина признали первой звездой октября в НХЛ

Овечкин в октябре забросил девять шайб в восьми матчах, он является лидером в лиге по этому показателю. Всего он набрал 15 (9+6) очков, это третий результат в текущем регулярном чемпионате, россиянин уступает лишь Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю из "Эдмонтона", на счету которых по 17 очков. Овечкин набрал очки в восьми матчах кряду со старта чемпионата, такая же результативная серия у него была лишь в дебютном сезоне (2005/06). Россиянин с 739 шайбами занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Второй звездой по итогам месяца стал Макдэвид, который набрал очки во всех семи матчах октября, в шести из которых минимум по два очка.

Третьей звездой стал голкипер "Каролины" Фредерик Андерсен. Команда выиграла на старте сезона восемь матчей из восьми, в семи из них ворота защищал датчанин. Вратарь отражал в среднем 95,6% бросков по своим воротам и записал на свой счет шатаут в домашнем матче против "Бостона" (3:0). Всего этот матч стал для него 20-м в лиге без пропущенных шайб.

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