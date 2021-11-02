"Челси" лишил "Мальмё" шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 2 ноября. Английский футбольный клуб "Челси" обыграл шведский "Мальмё" со счетом 1:0 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Швеции.

Мяч забил Хаким Зиеш (56-я минута).

"Челси" и "Мальмё" выступают в группе H вместе с петербургским "Зенитом" и итальянским "Ювентусом". После поражения "Мальмё" лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако шведский клуб еще может попасть в Лигу Европы.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Челси" проведет дома против "Ювентуса" 23 ноября, "Мальмё" в этот же день примет "Зенит". Матч между "Ювентусом" и "Зенитом" состоится позднее во вторник, начало встречи - 23:00 мск.

В другом матче игрового дня германский "Вольфсбург" победил на своем поле австрийский "Зальцбург" со счетом 2:1.