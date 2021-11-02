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Лига чемпионов

"Челси" лишил "Мальмё" шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

В матче соперников "Зенита" по группе лондонский клуб победил со счетом 1:0
Сесар Аспиликуэта ("Челси") и Сёрен Риекс ("Мальмё") EPA-EFE/Andreas Hillergren
Описание
Сесар Аспиликуэта ("Челси") и Сёрен Риекс ("Мальмё")
© EPA-EFE/Andreas Hillergren

ТАСС, 2 ноября. Английский футбольный клуб "Челси" обыграл шведский "Мальмё" со счетом 1:0 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Швеции.

Мяч забил Хаким Зиеш (56-я минута).

"Челси" и "Мальмё" выступают в группе H вместе с петербургским "Зенитом" и итальянским "Ювентусом". После поражения "Мальмё" лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако шведский клуб еще может попасть в Лигу Европы.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Челси" проведет дома против "Ювентуса" 23 ноября, "Мальмё" в этот же день примет "Зенит". Матч между "Ювентусом" и "Зенитом" состоится позднее во вторник, начало встречи - 23:00 мск.

В другом матче игрового дня германский "Вольфсбург" победил на своем поле австрийский "Зальцбург" со счетом 2:1.

Лига чемпионов-2021/22. Группа H
МестоКомандаИВНПМО
1Ювентус33005-09
2Челси43016-19
3Зенит31024-23
4Мальмё40040-120

 

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