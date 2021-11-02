Федоров рассказал о состоянии травмированных хоккеистов ЦСКА

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Шведский хоккеист столичного ЦСКА Лукас Валльмарк, находящийся в списке травмированных, ближе к возвращению в основной состав команды, чем травмированный россиянин Антон Слепышев. Об этом журналистам рассказал главный тренер москвичей Сергей Федоров.

Во вторник ЦСКА в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 1:0. Валльмарк в последний раз выходил на лед 13 октября в домашнем матче против хабаровского "Амура", Слепышев не играет с 24 октября, когда ЦСКА встречался на выезде с владивостокским "Адмиралом".

"Я думаю, что Валльмарк ближе, чем Антон, в ближайшие несколько дней это станет понятнее. К сожалению, есть разные травмы, они обусловлены игровыми моментами. Лукасу шайба попала в ногу, у Антона мышечное повреждение", - сказал Федоров.

Также с 26 октября на лед не выходили нападающие Андрей Светлаков и Максим Соркин. "У Андрея есть определенные травмы и верхней и нижней частей тела, у Максима была температура, идет какой-то очередной вирус", - добавил специалист.

ЦСКА идет на четвертом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 31 очко в 25 матчах. Следующий матч армейцы проведут в гостях против подмосковного "Витязя" 5 ноября.