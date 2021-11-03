"Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 3 ноября. Германская "Бавария" на своем поле обыграла со счетом 5:2 португальскую "Бенфику" в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене.

Хет-триком у победителей отметился Роберт Левандовский (26, 61, 84-я минуты), в компенсированное к первому тайму время польский форвард не сумел реализовать пенальти. Также в составе хозяев забили Серж Гнабри (32) и Лерой Сане (49). У португальцев отличились Морато (38) и Дарвин Нуньес (74). Левандовский с 8 мячами в четырех матчах возглавил таблицу бомбардиров турнира.

В матче третьего тура подопечные Юлиана Нагельсмана разгромили "Бенфику" на выезде со счетом 4:0. "Бавария" впервые пропустила в текущем розыгрыше турнира. Мюнхенцы в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности начали групповой этап с четырех побед, что является лучшим результатом в истории турнира.

В другом матче группы E испанская "Барселона" обыграла на выезде украинское "Динамо" (Киев). "Бавария" выиграла все четыре встречи и с 12 очками занимает первое место в группе, далее в таблице располагаются "Барселона" (6), "Бенфика" (4) и "Динамо" (1). Команда из Мюнхена обеспечила себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, вторым клубом, досрочно вышедшим в 1/8 финала, стал итальянский "Ювентус".

В следующем туре "Бавария" 23 ноября сыграет в гостях с "Динамо", "Бенфика" в тот же день на выезде встретится с "Барселоной".

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