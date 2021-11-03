Дубль Роналду принес "Манчестер Юнайтед" ничью в матче против "Аталанты" в Лиге чемпионов

ТАСС, 3 ноября. Английский "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью со счетом 2:2 с итальянской "Аталантой" в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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В составе команды из Бергамо отличились Йосип Иличич (12-я минута) и Дуван Сапата (56). У гостей дублем отметился Криштиану Роналду (45+1, 90+1). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук остался в запасе.

Роналду отличился во всех четырех матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Также португалец опередил по количеству голов за "Манчестер Юнайтед" (127) нынешнего главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Португальский форвард является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов, на его счету 139 голов.

В другом матче группы F испанский "Вильярреал" обыграл дома швейцарский "Янг Бойз" (2:0). "Манчестер Юнайтед" с семью очками в четырех матчах возглавляет таблицу квартета, далее идут "Вильярреал" (7), "Аталанта" (5) и "Янг Бойз" (3).

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 23 ноября на выезде встретится с "Вильярреалом", "Аталанта" в тот же день сыграет в гостях с "Янг Бойз".

В матче группы G французский "Лилль" обыграл в гостях испанскую "Севилью" (2:1). По итогам четырех сыгранных матчей группу возглавляет австрийский "Зальцбург" (7), который во вторник проиграл в гостях германскому "Вольфсбургу" (1:2). Второе место занимает "Лилль" (5), третье - "Вольфсбург" (5), четвертое - "Севилья" (3).