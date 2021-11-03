Сульшер сравнил Криштиану Роналду с Майклом Джорданом

ТАСС, 3 ноября. Португальский футболист английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду является для своей команды такой же величиной, какой был баскетболист Майкл Джордан для "Чикаго". Такое мнение высказал тренер английского клуба Уле Гуннар Сульшер, комментарий которого приводит журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо .

"Манчестер Юнайтед" в среду сыграл вничью с итальянской "Аталантой" (2:2). Роналду оформил дубль и обновил свой рекорд по количеству забитых мячей в турнире (139).

"Криштиану для нас - это как Джордан в "Чикаго". Никто не может подвергнуть сомнению характер этих игроков. Они просто не сдаются и продолжают идти вперед. По ходу матча мне пришлось внести несколько изменений, они сработали", - сказал Сульшер.

Роналду 36 лет, он вновь стал игроком "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года, ранее он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год, став за это время трехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии и Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка английской лиги. Также португалец играл за португальский "Спортинг", с которым стал обладателем Кубка Португалии, испанский "Реал", где дважды выиграл чемпионат, кубок и суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и трижды в клубном чемпионате мира, и итальянский "Ювентус", в составе которого португалец стал двукратным победителем чемпионата и Суперкубка Италии, а также обладателем Кубка Италии.

Джордану 58 лет, он является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Чикаго", в каждом из финалов он признавался самым ценным игроком (MVP). Пять раз он становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд, в которых трижды был выбран MVP. Также на счету Джордана две золотые олимпийские медали в составе сборной США.