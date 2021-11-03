РПЛ в ближайшее время примет решение о возможности проведения матча "Динамо" - "Краснодар"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) держит под контролем ситуацию вокруг проведения футбольного матча 14-го тура чемпионата страны между московским "Динамо" и "Краснодаром" и в ближайшее время сможет сообщить о принятом решении. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Решение о переносе матча "Динамо" - "Краснодар" примут после разъяснения от РФС и РПЛ

Во вторник портал "Чемпионат" сообщил, что матч "Динамо" - "Краснодар", который запланирован на 6 ноября, не сможет пройти в Москве в связи с решением регионального отделения Роспотребнадзора.

"РПЛ держит ситуацию, связанную с возможностью проведения матча "Динамо" - "Краснодар" 6 ноября, под контролем. Мы находимся в контакте с коллегами из клубов и Российским футбольным союзом, работаем над возможными сценариями. В ближайшее время сможем сообщить о принятых решениях", - говорится в сообщении.

После 13 туров "Динамо" располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Тинькофф-РПЛ, набрав 23 очка. "Краснодар" с 21 очком идет шестым.