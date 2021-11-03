Александрова проиграла француженке Бюрель на Кубке Билли Джин Кинг по теннису

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Бюрель. Позднее в среду Анастасия Павлюченкова сыграет с Ализе Корне, затем в парной игре Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Бюрель и Корне. Победа в любой из двух оставшихся игр позволит сборной России оформить выход в полуфинал.

Россиянки выступают в группе А с француженками и канадками. За российскую команду выступают Александрова, Касаткина, Кудерметова, Павлюченкова и Людмила Самсонова. В понедельник сборная Канады обыграла команду Франции со счетом 2-1. Во вторник сборная России победила канадок со счетом 3-0. За попадание в финал победитель группы А поборется с победителем группы С, в которой играют сборные Словакии, Испании и США.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, активного борца за равноправие женщин и мужчин в спорте. Турнир проходит на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимают участие 12 команд, распределенных по четырем группам, победители групп выйдут в полуфинал, финал состоится 6 ноября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.