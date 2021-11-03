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ATP

Рублев не смог выйти в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже

Россиянин проиграл американцу Тэйлору Фрицу со счетом 5:7, 6:7 (2:7)
Андрей Рублев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 3 ноября. Россиянин Андрей Рублев проиграл американцу Тэйлору Фрицу в матче второго круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже.

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:2) в пользу Фрица. Рублев имел на турнире пятый номер посева. В следующем круге Фриц встретится с победителем матча между британцем Кэмероном Норри (десятый номер посева) и американцем Райли Опелкой.

Рублеву 24 года, он располагается на шестой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала.

Фрицу 24 года, он располагается на 26-м месте в рейтинге ATP, на его счету одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в третий круг.

Турнир в Париже завершится 7 ноября, призовой фонд составляет €3 млн. В прошлом году победителем стал россиянин Даниил Медведев.

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