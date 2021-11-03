Дака: футболисты "Лестера" не могут разочаровать болельщиков в матче со "Спартаком"

ТАСС, 3 ноября. Футболисты английского "Лестера" не могут разочаровать своих болельщиков и приложат все усилия, чтобы выиграть у московского "Спартака" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом на онлайн-конференции рассказал нападающий "Лестера" Патсон Дака.

Встреча пройдет 4 ноября в Великобритании и начнется в 23:00 мск. Ранее "Лестер" на выезде победил "Спартак" со счетом 4:3 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, Дака забил четыре мяча.

"Мы будем играть дома, мы не можем разочаровать своих болельщиков, - сказал Дака. - У них большие ожидания от нашей игры, естественно, мы приложим все усилия, чтобы выиграть. Каждая игра для нас важна, мы не хотим быть просто участниками, хотим быть победителями, чтобы набирать максимум очков".

"Конечно, я нахожусь под прицелом, все комментаторы сосредоточивают на мне внимание. Но это не значит, что другие игроки ничего не решают. Если футболисты "Спартака" сосредоточатся на мне, то позволят другим нашим игрокам проявить себя", - добавил форвард.

После трех туров "Лестер" занимает третье место в группе С, набрав 4 очка. "Спартак" с 3 очками располагается на четвертой строчке. Польская "Легия" (6) и итальянский "Наполи" (4) занимают первое и второе места соответственно. Они проведут матч также в четверг.