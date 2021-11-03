В "Салавате Юлаеве" не выявлено случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Тесты хоккеистов уфимского "Салавата Юлаева" на коронавирус дали отрицательные результаты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шесть хоккеистов "Салавата Юлаева" заболели после матча с минским "Динамо"

В среду в уфимском клубе сообщили ТАСС о шести заболевших игроках после матча регулярного чемпионата с минским "Динамо" (5:3), который прошел 31 октября. В составе "Салавата Юлаева" на матч с хабаровским "Амуром" отсутствуют защитник Михаил Науменков и форварды Джефф Плэтт и Сакари Маннинен. После первого периода счет 0:2.

"На данный момент у игроков команды "Салават Юлаев", вернувшихся с выездной серии, подтвержденного диагноза "коронавирус" нет. Игроки регулярно проходят тестирование методом ПЦР и экспресс-тестами, результаты отрицательные. Если ситуация изменится, лига дополнительно сообщит официальную информацию", - сообщили в пресс-службе КХЛ.

"Салават Юлаев" после 25 матчей набрал 36 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.