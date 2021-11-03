Каменева стала бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Россиянка Мария Каменева завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Казани.

Колесников стал чемпионом Европы по плаванию на короткой воде

Первое место заняла шведка Сара Шёстрём, установившая новый рекорд чемпионатов Европы (23,12 секунды). Второй финишировала представительница Польши Катажина Васик (+0,37). Каменева проиграла победительнице 0,60 секунды. Россиянка Арина Суркова заняла четвертое место.

22-летняя Каменева является чемпионкой Европы 2018 года в комбинированной эстафете 4x100 метров. В активе российской спортсменки также одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов Европы. На чемпионатах Европы на короткой воде Каменева завоевала четыре золотые медали, в том числе одну на нынешнем турнире в эстафете.

28-летняя Шёстрём является олимпийской чемпионкой, восьмикратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.

В медальном зачете чемпионата Европы сборная России занимает первое место, завоевав 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. На второй строчке располагается команда Нидерландов (2-1-0), третьими идут итальянцы (1-4-1).

Чемпионат Европы в Казани завершится 7 ноября.