Сборная России обыграла парагвайцев в матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу

ТАСС, 3 ноября. Сборная России победила команду Парагвая со счетом 8:7 в матче второго тура группового этапа финальной части Межконтинентального кубка по пляжному футболу. Соревнования проходят в Дубае.

В составе россиян голами отметились Федор Земсков (1,13, 26-я минуты), Юрий Крашенинников (2), Денис Пархоменко (3), Андрей Котенев (3), Артур Папоротный (9), Борис Никоноров (20, с пенальти). У парагвайцев отличились Родриго Эскобар (7), Луис Охеда (10, 18, 34), Валентин Бенитез (18), Сиксто Кантеро (26) и Милчиадес Медина (30).

Сборные России и Парагвая представляют группу В вместе с командами Японии и Ирана. В группе А выступают команды Испании, ОАЭ, Португалии и Сенегала. В следующем туре сборная России сыграет с командой Ирана 4 ноября, команда Парагвая в тот же день сыграет с японцами. Раннее в первом туре сборная России в дополнительное время одержала победу над командой Японии (7:6).

По итогам группового этапа в полуфинал выйдут первые две сборные из каждого квартета, остальные команды поборются за 5-8-е места.

Сборная России является трехкратным чемпионом мира, трехкратным победителем Межконтинентального кубка, пятикратным победителем Евролиги, двукратным обладателем Кубка Европы.