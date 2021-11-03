Гисдоль: "Локомотив" постарается максимально использовать шансы в матче с "Галатасараем"

Встреча пройдет 4 ноября в Турции и начнется в 20:45 мск. Ранее "Локомотив" на своем поле проиграл "Галатасараю" со счетом 0:1 в матче третьего тура группового этапа.

"Мы очень рады предстоящей игре, в первом матче в Москве игра складывалась ровно, обе команды показали игру высокого уровня, - сказал Гисдоль. - Рады сыграть на таком стадионе, мы знаем, что будет фантастическая атмосфера, хотели бы испытать это. Мы будем стараться максимально использовать наши шансы, будем двигаться от игры к игре. Завтра мы можем набрать какие-то очки, идеально было бы выиграть, чтобы шансы на выход из группы увеличились".

"Кадровая ситуация пока не в идеальном состоянии, но я могу сказать, что у нас есть подвижки в этом плане. Соглашусь, что где-то нам не хватило свежести в конце прошлого матча, потому что у нас было много травмированных футболистов, которые пропустили игру. Мы не могли делать замены, как сделал наш соперник. Хочу сказать, что те игроки, которые выйдут на поле, будут биться на 100% от первой до последней минуты, их физическое состояние соответствует тому, чтобы играть 90 минут", - добавил Гисдоль.

"Локомотив" с одним очком в трех матчах занимает четвертое место в таблице группы Е. "Галатасарай" имеет в активе семь очков и располагается на первой позиции. Итальянский "Лацио" (4) и французский "Марсель" (3) занимают второе и третье места соответственно. Они проведут матч также в четверг.