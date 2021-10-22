По стопам "Зенита". "Локомотив" в концовке проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" в Москве на "РЖД-Арене" уступил турецкому "Галатасараю" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, на которой присутствовало 8 100 зрителей, завершилась со счетом 0:1.

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Единственный мяч железнодорожники пропустили на 82-й минуте, его автором стал крайний нападающий Керем Актюркоглу, которому в день игры исполнилось 23 года. Для него этот гол стал дебютным в основном раунде еврокубков, ранее игрок турецкой команды дважды отличился в квалификации текущего розыгрыша Лиги Европы. До этой игры главным достижением вингера было звание лучшего бомбардира четвертого по силе дивизиона турецкого футбола в составе "Эрзинджанспора" (17 мячей в 28 матчах сезона-2019/20). Кроме того, в его активе две игры за сборную Турции, в одной из которых он отметился голом в ворота команды Норвегии (1:1). Перед началом игры состоялось долгожданное вручение серебряной медали чемпионата России сезона-2019/20 бывшему главному тренеру железнодорожников Юрию Семину. Специалист покинул "Локомотив" до завершения приостановленного из-за пандемии коронавируса сезона, потому что его контракт с клубом истек, а предыдущее руководство приняло решение его не продлевать. Полученную награду Семин подарил юному болельщику на фанатской трибуне. Как тренер Юрий Семин проработал в "Локомотиве" четверть века. За это время он поучаствовал в завоевании 12 из 17 трофеев в истории клуба, под его руководством железнодорожники выиграл все свои чемпионские титулы (2002, 2004, 2017/18). Из всех трофеев, завоеванных красно-зелеными, он не был причастен только к двум Кубкам СССР (1936, 1957), а также Кубку России - 2021.

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Матч между "Локомотивом" и "Галатасараем" сопровождали технические проблемы. При объявлении состава турецкой команды рядом с ее логотипом был приведен список из 10 игроков германской "Баварии". При этом главным тренером значился действующий наставник стамбульцев Фатих Терим. Уже в середине первого тайма вышла из строя система видеоассистента рефери (VAR). Команды нанесли по 12 ударов, но железнодорожники ни разу не попали в створ, у гостей таких попаданий было пять. Железнодорожники впервые за четыре года не побеспокоили вратаря соперников в еврокубках - в предыдущий раз это произошло 14 сентября 2017 года, тогда москвичи сыграли вничью с датским "Копенгагеном" (0:0). Серия "Локомотива" без побед на международной арене насчитывает 14 матчей. В последний раз он выиграл в Германии у леверкузенского "Байера" (2:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Россия близка к падению во вторую десятку таблицы коэффициентов УЕФА "Локомотив" стал третьим российским клубом, проигравшим на международной арене на этой неделе. В среду поражения потерпели московский "Спартак" и петербургский "Зенит". Выступающие в Лиге Европы красно-белые на "Открытие Банк Арене" в Москве уступили английскому "Лестеру" со счетом 3:4, хотя по ходу первого тайма вели 2:0. Сине-бело-голубые в Лиге чемпионов проиграли итальянскому "Ювентусу". Как и железнодорожники в четверг, они неплохо смотрелись на протяжении всего матча, но пропустили в концовке и не сумели восстановить равенство в счете.

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Неудачи в еврокубках продолжают негативно влиять на положение России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Она определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18. Учитываться будут только показатели сезонов 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 и 2022/23, в которых результаты команд и набранные страной баллы неизменно шли по нисходящей. Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. Еще до матчей "Спартака", "Зенита" и "Локомотива" Россия опустилась на десятое место, хотя начинала сезон-2021/22 восьмой. Девятую строчку занимает Шотландия, представитель страны "Селтик" во вторник обыграл венгерский "Ференцварош" (2:0). По итогам 21 октября в активе России 31,682 балла. На данный момент страна ближе к идущей на девятой позиции Шотландии, чем к располагающейся на 11-й строчке Украине. Отставание от шотландцев составляет 0,418 балла, тогда как отрыв от ближайших преследователей равен 0,682 балла. Надежда на плей-офф Лиги Европы есть "Галатасарай" благодаря победе над "Локомотивом" и ничьей в матче между итальянским "Лацио" и французским "Марселем" (0:0) заняла единоличное первое место в турнирной таблице группы E. Турецкая команда набрала семь очков, далее идут "Лацио" (4) и "Марсель" (3). "Локомотив", в активе которого одно очко в трех играх, замыкает таблицу.

Несмотря на такое положение, назначенный меньше двух недель назад новый главный тренер команды Маркус Гисдоль верит в перспективы железнодорожников во втором по значимости клубном турнире под эгидой УЕФА. "Из-за результата в каком-то смысле мне жалко команду, мы на протяжении 75 минут показывали хороший футбол. Не реализовали свои шансы, а все решает количество голов", - отметил он. "Я сказал своим игрокам, что мы двигаемся в новом направлении. Мы осложнили жизнь после поражения, но приложим все усилия, чтобы улучшить свои позиции в группе", - подчеркнул немецкий специалист. Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов в разговоре с ТАСС выразил мнение о том, что команда потеряла шансы на выход в плей-офф. "Можно сказать, что "Локомотив" уже вылетел из Лиги Европы. Команда даже третьей не станет, будет четвертой. Обыгрывать уже некого, в Турции "Галатасарай" не обыграешь, а тем более - "Марсель" и "Лацио", - заявил собеседник агентства. Представители руководства "Локомотива" после игры были немногословны. На вопрос о том, было ли поражение заслуженным, председатель совета директоров клуба Александр Плутник сказал: "Вы сами все видели". Вторил ему член совета директоров, бывший президент клуба Валерий Филатов. Технический директор Томас Цорн и вовсе оставил вопросы журналистов без ответа. Бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с ТАСС отметил, что железнодорожники "в целом играли лучше, по движению были лучше, прессинг хороший". "Моменты были, к сожалению, по воротам не попали, - сказал собеседник агентства. - У гостей хорошо получилось реализовать моменты, перед голом вратарь [Маринато] Гилерме вытащил. Когда забили гол, не получилось у вратаря спасти команду, [Мацей] Рыбус немного заснул в защите".

Лига Европы-2021/22. Группа Е Место Команда И В Н П М О 1 Галатасарай 3 2 1 0 2-0 7 2 Лацио 3 1 1 1 2-1 4 3 Марсель 3 0 3 0 1-1 3 4 Локомотив 2 0 1 2 1-4 1

В "Галатасарае" были согласны на ничью Вингер "Галатасарая" Райан Бабел после игры заявил пресс-службе УЕФА, что нулевая ничья в Москве устроила бы его. "Если быть честным, я бы и на 0:0 согласился, - сказал нидерландский футболист. - Отыграть вничью в таком непростом месте - это неплохо, мы бы все равно оставались на верхней позиции в группе. Но победа делает наше положение еще лучше - спасибо заменам, вовремя сделанным нашим главным тренером".