Россияне стали вторыми в эстафете на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Сборная России завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в комбинированной эстафете 4x50 метров. Соревнования проходят в Казани.,

Колесников стал чемпионом Европы по плаванию на короткой воде

В составе российской команды выступали Климент Колесников, Олег Костин, Владимир Морозов и Владислав Гринев. Первое место заняли итальянцы, третьими стали представители Нидерландов. Итальянские спортсмены установили новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 1 минуту 30,14 секунды. Предыдущее достижение принадлежало российской команде и было установлено на чемпионате Европы 2017 года в Копенгагене (1.30,44).

После двух соревновательных дней сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата Европы, завоевав три золотые, две серебряные и две бронзовые медали. На второй строчке располагается команда Италии (2-6-1), на третьей - представители Нидерландов (2-1-1).

Чемпионат Европы в Казани завершится 7 ноября.