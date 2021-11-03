Витория отметил, что в "Спартаке" не лучшая атмосфера перед матчем с "Лестером"

ТАСС, 3 ноября. Атмосфера в московском футбольном клубе "Спартак" не самая хорошая, но футболисты постараются показать свою игру в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против английского "Лестера". Об этом на онлайн-конференции рассказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

Встреча пройдет 4 ноября в Англии и начнется в 23:00 мск. "Спартак" не может выиграть в четырех последних матчах во всех турнирах, 30 ноября красно-белые не смогли удержать победу в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" (1:1).

"Момент с психологической атмосферой в команде не очень хороший, мы пытались выиграть у "Ростова" в последнем матче, но не получилось удержать счет, - сказал Витория. - Но мы профессионалы, должны пройти этот момент и сосредоточиться на следующем матче. Несмотря на нехорошую атмосферу в команде, игра с "Лестером" будет другой. Нам предстоит важный матч, мы постараемся показать свою игру", - сказал Витория.

20 октября "Спартак" на своем поле проиграл "Лестеру" со счетом 3:4 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. "Мы знаем, что мы сделали не так в матче с "Лестером", у нас будет другая стратегия на этот матч. Нам необходимо быть сконцентрированными, уделить внимание мелким деталям. На таком уровне именно детали могут иметь решающее значение", - добавил Витория.

После трех туров "Спартак" занимает четвертое место в группе С, набрав 3 очка. "Лестер" с 4 очками располагается на третьей позиции. Польская "Легия" (6) и итальянский "Наполи" (4) занимают первое и второе места соответственно.