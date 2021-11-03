Сборная России сыграет с командой США в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг по теннису

Американки досрочно выиграли встречу со сборной Испании, Слоун Стивенс победила Нурию Арризас-Диаз (6:4, 6:4), Даниэль Коллинз нанесла поражение Саре Соррибес Тормо (6:1, 6:0). Парный матч не будет иметь турнирного значения. Во вторник американские теннисистки со счетом 1:2 уступили сборной Словакии, которая в понедельник проиграла испанкам (1:2). За выход в финал турнира американки сыграют с командой России.

Полуфинальная встреча между сборными США и России состоится 5 ноября. В составе российской команды выступают Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходит на кортах с покрытием "хард" в Праге, в соревнованиях принимают участие 12 команд, распределенных по четырем группам, победители групп выходят в полуфинал, финал состоится 6 ноября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.