Сборная России вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг по теннису

ТАСС, 3 ноября. Россиянка Анастасия Павлюченкова победила француженку Ализе Корне во второй игре матча в рамках женского теннисного турнира "Кубок Билли Джин Кинг". Соревнования проходят в Чехии.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2 в пользу Павлюченковой. Российская команда досрочно оформила выход в полуфинальную стадию. В полуфинале сборная России встретится с победителем группы С, в которой выступают сборные Словакии, Испании и США. Ранее в среду в первой игре матча Екатерина Александрова уступила Кларе Бюрель. Сборным России и Франции предстоит сыграть третью, парную игру матча, в которой Бюрель и Корне встретятся с Дарьей Касаткиной и Вероникой Кудерметовой.

Россиянки играют в группе А с француженками и канадками. За российскую команду выступают Александрова, Касаткина, Кудерметова, Павлюченкова и Людмила Самсонова. В понедельник сборная Канады обыграла команду Франции со счетом 2-1. Во вторник сборная России победила канадок со счетом 3-0.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходит на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимают участие 12 команд, распределенных по четырем группам, победители групп выйдут в полуфинал, финал состоится 6 ноября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.