"Локомотив" в четверг проведет матч с "Галатасараем" в рамках Лиги Европы

ТАСС, 4 ноября. Московский "Локомотив" встретится с турецким "Галатасараем" в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча пройдет в Стамбуле и начнется в 20:45 мск.
"Локомотив" во второй раз сыграет с "Галатасараем" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В матче третьего тура железнодорожники на своем поле уступили турецкому клубу со счетом 0:1. Также "Локомотив" дома сыграл вничью с французским "Марселем" (1:1) и в гостях потерпел поражение от итальянского "Лацио" (0:2). На счету "Галатасарая" домашняя победа над "Лацио" (1:0) и ничья на выезде с "Марселем" (0:0).
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль заявил, что футболисты постараются максимально использовать свои шансы в игре с "Галатасараем". "Мы очень рады предстоящей игре, в первом матче в Москве игра складывалась ровно, обе команды показали игру высокого уровня, - сказал Гисдоль на пресс-конференции. - Рады сыграть на таком стадионе, мы знаем, что будет фантастическая атмосфера, хотели бы испытать это. Мы будем стараться максимально использовать наши шансы, будем двигаться от игры к игре. Завтра мы можем набрать какие-то очки, идеально было бы выиграть, чтобы шансы на выход из группы увеличились".
"Конечно, мы сожалеем о том, что не смогли взять очки в прошлой игре, что на данный момент у нас всего один балл. Поэтому мы приехали сюда за победой, за тремя очками. Как команда мы сейчас выглядим лучше. Надеюсь, что завтра мы добьемся поставленной цели", - сказал на пресс-конференции защитник "Локомотива" Тин Едвай, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.
"Локомотив" способен набрать очки
"Локомотив" подходит к матчу с двумя победами подряд в чемпионате России. Железнодорожники одержали победы над "Нижним Новгородом" (2:1) и "Сочи" (2:1). "Галатасарай" после победы над "Локомотивом" уступил в чемпионат Турции "Бешикташу" (1:2), а также выиграл у "Газиантепа" (2:0).
Бывший защитник "Локомотива" Ян Дюрица считает, что команда сможет набрать очки в игре с "Галатасараем" и продолжит серию без поражений. "Локомотиву" нужно настраиваться на матч с "Галатасараем" так же, как и на последние встречи в чемпионате, которые они выиграли, нужно продолжать в том же духе, - сказал Дюрица ТАСС. - Конечно, "Галатасарай" - более сложный соперник, но все равно есть хорошие шансы набрать очки в этом матче. "Локомотиву" следует сыграть умно и спокойно, потому что "Галатасарай" играет дома, уже выиграл в прошлом матче. Железнодорожникам не стоит гореть желанием забить в первые минуты, нужно терпеть, дождаться своего момента и использовать его".
"Галатасарай" - хорошая команда, но нужно настраиваться на то, что и у нее тоже бывают периоды, когда играет хорошо, а когда - с перепадами. Когда "Локомотив" будет тянуть время и ждать своего момента, у "Галатасарая" появятся ошибки. Я играл в Турции, знаю, как они действуют, когда у них не получается, они начинают нервничать, это бьет по психологии, чем нужно пользоваться", - добавил Дюрица.
"Локомотив" с одним очком в трех матчах занимает четвертое место в таблице группы Е, "Галатасарай" имеет в активе семь очков и располагается на первой позиции. "Лацио" (4) и "Марсель" (3) занимают второе и третье места соответственно, они также сыграют в четверг. По итогам группового этапа клубы, занявшие первое и второе места, выходят в плей-офф турнира. Команда, ставшая третьей, будет играть в плей-офф Лиги конференций.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Галатасарай
|3
|2
|1
|0
|2-0
|7
|2
|Лацио
|3
|1
|1
|1
|2-1
|4
|3
|Марсель
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|4
|Локомотив
|2
|0
|1
|2
|1-4
|1