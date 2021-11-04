"Локомотив" в четверг проведет матч с "Галатасараем" в рамках Лиги Европы

"Локомотив" во второй раз сыграет с "Галатасараем" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В матче третьего тура железнодорожники на своем поле уступили турецкому клубу со счетом 0:1. Также "Локомотив" дома сыграл вничью с французским "Марселем" (1:1) и в гостях потерпел поражение от итальянского "Лацио" (0:2). На счету "Галатасарая" домашняя победа над "Лацио" (1:0) и ничья на выезде с "Марселем" (0:0).

Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль заявил, что футболисты постараются максимально использовать свои шансы в игре с "Галатасараем". "Мы очень рады предстоящей игре, в первом матче в Москве игра складывалась ровно, обе команды показали игру высокого уровня, - сказал Гисдоль на пресс-конференции. - Рады сыграть на таком стадионе, мы знаем, что будет фантастическая атмосфера, хотели бы испытать это. Мы будем стараться максимально использовать наши шансы, будем двигаться от игры к игре. Завтра мы можем набрать какие-то очки, идеально было бы выиграть, чтобы шансы на выход из группы увеличились".

"Конечно, мы сожалеем о том, что не смогли взять очки в прошлой игре, что на данный момент у нас всего один балл. Поэтому мы приехали сюда за победой, за тремя очками. Как команда мы сейчас выглядим лучше. Надеюсь, что завтра мы добьемся поставленной цели", - сказал на пресс-конференции защитник "Локомотива" Тин Едвай, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Локомотив" способен набрать очки

"Локомотив" подходит к матчу с двумя победами подряд в чемпионате России. Железнодорожники одержали победы над "Нижним Новгородом" (2:1) и "Сочи" (2:1). "Галатасарай" после победы над "Локомотивом" уступил в чемпионат Турции "Бешикташу" (1:2), а также выиграл у "Газиантепа" (2:0).