Главный тренер "Динамо" Шварц рад, что матч с "Краснодаром" пройдет при болельщиках

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварц рад, что матч 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" пройдет при болельщиках. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Матч пройдет 6 ноября в Москве, встреча начнется в 16:30 мск. Во вторник портал "Чемпионат" сообщил, что матч "Динамо" - "Краснодар" не сможет пройти в Москве в связи с решением регионального отделения Роспотребнадзора. Позднее исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил ТАСС, что встреча пройдет в столице при 30-процентной заполняемости трибун.

"Во вторник у меня была информация, что матч под вопросом, но так получилось, что вчера подтвердилось проведение игры с 30-процентной заполняемостью трибун, - сказал Шварц. - Я рад этому. Нам очень приятно играть перед болельщиками, потому что они поддерживают нас и гонят вперед. Но мы живем во времена пандемии, вопрос здоровья остается самым важным".

"Динамо" с 23 очками после 13 игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" располагается на шестой позиции, набрав 21 очко.