Семин: Хайкина справедливо вызвали в сборную России по футболу

В понедельник пресс-служба сборной России опубликовала список футболистов, которые вызваны в национальную команду для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. Хайкин вошел в состав сборной впервые в карьере.

"Хочу посмотреть на стадионе матч Лиги конференций между "Ромой" и норвежским "Будё-Глимт", который разгромил римлян дома, и в первую очередь - на Никиту Хайкина, вратаря, которого впервые вызывали в сборную. Хочется увидеть его наяву. На мой взгляд, Никита достиг больших успехов, и тренеры национальной команды вызвали его справедливо. А дальше уже жизнь покажет", - сказал Семин.

"Хайкин - чемпион Норвегии, а норвежский футбол очень непрост для вратарей, там много игры верхом, и ты должен быть атлетом, хорошо играть на выходах. У Никиты есть некоторые качества, которым многие российские вратари должны у него поучиться, например, игра ногами. Он многое делает для сохранения мяча, развития атаки. В этом ему нет равных не только в нашем чемпионате, но и на международном уровне", - добавил он.

Хайкину 26 лет, в составе "Будё-Глимт" голкипер стал чемпионом Норвегии в 2020 году. В 2021 году Хайкин провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, из которых 15 - "на ноль". Ранее вратарь выступал за израильские клубы "Бней-Йегуда" и "Хапоэль" (Кфар-Сава).

В заключительных матчах отборочного этапа россияне сыграют с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит). После восьми проведенных матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.