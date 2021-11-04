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Чемпионат мира по волейболу в России

Инспекция не выявила глобальных проблем с подготовкой арен к чемпионату мира по волейболу

Соревнования пройдут с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Арены в российских городах, где пройдут игры чемпионата мира по волейболу в 2022 году, требуют доработок, но глобальных технических проблем не выявлено. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета турнира Роман Станиславов в ходе инспекционного визита в Екатеринбурге.

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"Практически во всех городах площадки построены и действуют, за исключением Кемерово, там мы протестировали резервную арену и посмотрели, как идет строительство основной [арены]. Остальные арены все готовы, мы завтра увидим в Уфе действующую хоккейную арену и в Казани реконструированную арену "Санкт-Петербург". Остальные все арены - действующие, они уже прошли инспекцию. Конечно, будут доработки, чемпионат мира - это совсем другие требования, но каких-то глобальных проблем с тем, что данные города не проведут чемпионат, нет", - заявил Станиславов.

Генеральный директор оргкомитета турнира отметил, что Екатеринбург стал восьмым городом, где состоялся инспекционный визит Международной федерации волейбола.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, турнир примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.

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