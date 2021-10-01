Цены 40% билетов на матчи чемпионата мира по волейболу в России не превысят 1 тыс. рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Цены 40% билетов на игры чемпионата мира по волейболу 2022 года в России не превысят 1 тыс. рублей. Об этом в пятницу журналистам заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Чемпионат мира по волейболу в России посетят не менее 50 тыс. иностранных болельщиков

В пятницу стартовала продажа билетов на предстоящее мировое первенство.

"Будет четыре ценовых категории. 40% билетов будут стоить не более тысячи рублей. Элитная категория - 3 тыс. рублей. Все болельщики при покупке билетов должны будут зарегистрироваться. Ожидаем заполняемость арен не менее 70%", - сказал Яременко.

Генеральный директор оргкомитета турнира Роман Станиславов в свою очередь заметил, что максимальная цена на билеты сейчас составляет 8 тыс. рублей. "Но ближе к мероприятию ценовая политика может меняться, у нас есть такое право, эта цифра не окончательная", - заметил он.

Генеральный директор Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо заявил, что ожидает стопроцентной заполняемости трибун во время турнира.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.