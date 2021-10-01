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Чемпионат мира по волейболу в России

Чемпионат мира по волейболу в России посетят не менее 50 тыс. иностранных болельщиков

Турнир пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 российских городах
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мужской чемпионат мира по волейболу 2022 года в России посетят не менее 50 тыс. иностранных болельщиков. Об этом в пятницу журналистам заявил генеральный директор Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо.

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В пятницу стартовала продажа билетов на предстоящий чемпионат мира.

"С сегодняшнего дня билеты на турнир могут приобрести болельщики из России и остального мира", - сказал Азеведо.

"Мы ожидаем, что матчи посетят 500 тыс. человек, минимум 10 процентов из них будут иностранными гостями", - добавил он.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в свою очередь заметил, что на матч открытия турнира между сборными России и Туниса уже проданы все доступные билеты. Пока это 10% от общей заполняемости Ледового дворца в Санкт-Петербурге. "Они были проданы за 20 минут", - заметил Яременко.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, матчи примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово. На втором этапе 16 команд разделят на четыре квартета, встречи пройдут с 2 по 4 сентября в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани.

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Чемпионат мира по волейболу в России
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