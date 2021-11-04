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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Россияне в новогоднюю ночь сыграют с американцами на молодежном чемпионате мира по хоккею

Российские хоккеисты начнут выступление на турнире 27 декабря матчем со шведами
Ярослав Аскаров Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Ярослав Аскаров
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 4 ноября. Сборная России сыграет с командой США в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года, который пройдет в Канаде. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

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Встреча начнется в ночь на 1 января в 05:30 мск. В стартовом матче 27 декабря россияне сыграют со шведами, на следующий день сборная России встретится с командой Швейцарии. В ночь на 30 декабря российская команда сыграет со словаками.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. В другой группе выступят команды Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.

На прошлом молодежном чемпионате мира сборная России заняла четвертое место, победителями стали американцы. Российские хоккеисты не завоевывали золотые медали турнира с 2011 года, когда в финале обыграли канадцев (5:3). Всего сборная России четыре раза выигрывала молодежный чемпионат мира, десять раз становилась серебряным призером турнира и девять раз - бронзовым. Рекордсменом по количеству титулов является сборная Канады - 18.

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