Знарок войдет в штаб молодежной сборной России на этапе Евротура и чемпионате мира

МОСКВА, 25 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок и возглавлявший ранее рижское "Динамо" Сергей Зубов войдут в штаб молодежной российской команды на первом этапе Евротура и чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации хоккея России.

Этап Евротура, Кубок Карьяла, пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября. Молодежный чемпионат мира состоится в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.

"Олег Знарок и Сергей Зубов войдут в штаб молодежной сборной России на оба турнира", - сказал источник.

Национальная сборная России под руководством Знарка выиграла Олимпиаду 2018 года, а также чемпионат мира 2014 года.