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Летние олимпийские виды спорта

Морозов стал бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде

В заплыве на 50 м вольным стилем победил венгр Себастьян Сабо
Владимир Морозов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Владимир Морозов
© Станислав Красильников/ТАСС

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Казани.

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Золотую медаль завоевал представитель Венгрии Себастьян Сабо, показавший результат 20,72 секунды. Вторым финишировал итальянец Лоренцо Дзаццери (+0,12). Третье место с российским пловцом разделил Павел Юрашек из Польши (+0,23).

Морозову 29 лет, он является 17-кратным чемпионом Европы по плаванию на короткой воде, также в его активе девять золотых медалей чемпионатов мира. В 2012 году Морозов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Также в активе спортсмена три серебра и три бронзы чемпионатов мира в 50-метровом бассейне.

Чемпионат Европы в Казани завершится 7 ноября.

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