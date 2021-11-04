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Летние олимпийские виды спорта

Чимрова стала чемпионкой Европы по плаванию на короткой воде

Россиянка победила в заплыве на 200 м баттерфляем
Светлана Чимрова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Светлана Чимрова
© Станислав Красильников/ТАСС

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Россиянка Светлана Чимрова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 метров баттерфляем. Соревнования проходят в Казани.

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Чимрова преодолела дистанцию за 2 минуты 4,97 секунды. Второе место заняла датчанка Хелена Розендаль Бах (отставание 0,05 секунды), третьей стала итальянка Илария Бьянки (+0,46).

Чимровой 25 лет. Она является чемпионкой Европы 2018 года в комбинированной эстафете 4х100 метров. Также в активе спортсменки серебро и бронза чемпионатов мира в аналогичной дисциплине.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата Европы, завоевав 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. На второй строчке располагается команда Нидерландов (3-1-1), третье место занимают спортсмены из Италии (2-8-2).

Чемпионат Европы в Казани завершится 7 ноября.

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